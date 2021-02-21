الاستخبارات يا حكومة الجنرالات

2021/02/21 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زيد نجم الدين

لم يتبقى للنصر طعم ونحن نشاهد اولئك

الابطال الغيارى من شجعان قواتنا

المسلحة و قد ضمتهم تلك التوابيت

الملفوفه بعلمنا العراقي الذي اصبح

رفيقنا وشريكنا في احزاننا وجراحاتنا

وشاهد علي

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