مفوضية الانتخابات: 7 تحالفات سجلت الرغبة بالمشاركة في الانتخابات من اصل 25

2021/02/21 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الاحد، عن انتهاء مدة تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات في 27 من الشهر الجاري، مبينة ان 7 تحالفات فقط سجلت من اصل 25 تحالف سجل في 2018.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ/المعلومة/ ان “المدة المحددة لتسجيل التحالفات المشاركة في الانتخابات هي لغاية السابع والشعرين من الشهر الجاري”.

واضافت ان “التحالفات المسجلة في 2018 بلغت 25 تحالف في وقت لم تسجل منها ولغاية الان سوى 7 تحالفات”، مشيرة الى ان “هناك 8 تحالفات اخرى لازالت قيد التسجيل”.

واوضحت الغلاي ان “التحالفات التي لم تكمل الاجراءات عليها مراجعة دائرة شؤون الاحزاب في المفوضية لمنحها شهادة مشاركة مشروطة قبل 27 من الشهر الحالي”، مبينة ان المشروطة تكون لحين ورود اجابة من المساءلة والعدالة والنزاهة والتعليم العالي ومن ثم يقرر مجلس المفوضين بمنحها الاجازة الكاملة من عدمها حسب المعلومات الواردة من موقفهم”.

وتابعت ان “اعداد المرشحين الفرديين الراغبين في المشاركة في الانتخابات بلغ لغاية الان 59 مرشح في عموم المحافظات”.انتهى25و

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