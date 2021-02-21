الطيران الأمريكي يجري عمليات مسح جوي واسعة غرب الانبار

2021/02/21 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

أفاد مصدر أمني، الاحد، بأن الطيران الامريكي أجرى طلعات مسحية غير مسبوقة في سماء المناطق الغربية وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “سماء قضاء القائم باتجاه مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، شهدت عمليات مسح جوي غير مسبوقة رغم انها لم تشهد اي خرق امني بفضل الاجراءات الامنية التي تتخذها كافة صنوف الاجهزة الامنية في تلك المناطق “.

وأضاف، أن “تحليق الطيران الحربي والمسير على تلك المناطق لم تعرف القيادات الامنية دوافعه التي اكدت ان حركة القوات الامريكية لا تخضع لموافقة القوات الامنية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة”.

وأشار الى أن “عمليات المسح الجوي تتزامن مع نية القوات الامريكية انشاء قاعدة لها بالقرب من المثلث العراقي السوري الاردني “.

يشار الى ان القوات الامريكية تعتزم انشاء قاعدة ثانية لها في المناطق الغربية بعد قاعدة عين الاسد الجوية.



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