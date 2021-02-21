ميسي يحطم رقماً قياسياً كان بحوزة تشافي

2021/02/21 | 17:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر لاعب مشاركة مع برشلونة منذ تأسيس النادي برصيد 506 مباريات.

وبحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن ميسي وصل إلى 506 مباريات وبات أكثر لاعب مشاركة مع النادي في الدوري الإسباني، متجاوزا رقم زميله السابق تشافي هرنانديز".

ويملك تشافي في رصيده 505 مباريات، في حين لعب آندريس إنييستا 442 مباراة ويحتل المركز الثالث".

وسجل ميسي 460 هدفا وصنع 201 في 506 مباريات في الدوري الإسباني، علما أنه سجل بالمجمل 655 وصنع 286 في 761 مباراة".

المصدر :ارم نيوز

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