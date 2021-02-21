2021/02/21 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، عن الإجراءات التي ستتخذ في أثناء فك الحظر الجزئي ابتداءً من يوم غد الإثنين.وقال اللواء رسول في حديث خص به” المركز الخبري الوطني” إن “الحظر الشامل ينتهي في الساعة الخامسة فجراً من يوم غد الاثنين ويبدأ الحظر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناطق باسم القائد العام يتحدث لـ”المركز الخبري” عن الحظر الجزئي..



هكذا ستكون الإجراءات المركز الخبري الوطني.

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