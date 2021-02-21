التخطيط: نظام الرقم الوظيفي يضمن عدم تسلم الموظف أكثر من راتب

2021/02/21 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة التخطيط، الأحد، عن تفاصيل نظام الرقم الوظيفي، مؤكدة أنه سيضمن عدم تسلم الموظف أكثر من راتب.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد في تصريح اوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة والمتمثلة بالجهاز المركزي للاحصاء تعمل على تفعيل نظام الرقم الوظيفي"، مبينا أن "النظام يتضمن أن يكون لكل شخص يتقاضى مرتبات مالية من الدولة سواء كان متقاعدا أو موظفا وحتى أصحاب العقود والاجور اليومية وشبكة الحماية الاجتماعية رقم وظيفي يترابط مع مخرجات الرواتب الموجود تفاصيلها لدى وزارة المالية".

وأضاف: "بعد ذلك تتقاطع المعلومات ويصبح كل من يتقاضى مرتبات من الدولة معرفا ببطاقة وظيفية تتضمن رقمه وتسلسله ودرجته الوظيفية وراتبه وجميع التفاصيل الاخرى"، مؤكدا أن "هذا النظام سيمنع تكرار توزيع الرواتب ويضمن عدم تسلم الموظف اكثر من راتب من الدولة".

وأشار الى أن "الوزارة باشرت بالعمل بهذا النظام وفاتحت الوزارات عن طريق الجهاز المركزي للاحصاء الذي سيتولى المهمة بصورة رئيسة"، مبينا أنه "تم تسليم الوزارات نحو اكثر من مليوني رقم لكي يكملون الاجراءات التعريفية الاخرى، بعدها سيتم تدقيقها وتطابقها في وزارة المالية مع كل الشبكات".

ولفت الى أن "جميع الاجراءات ستكون متداخلة واحدة مع الاخرى ولا يستطيع أي أحد أن يتسلم مرتبا من اكثر من مكان".

وأكد حماد أن "هذا النظام لا يشمل اقليم كردستان، لافتا الى أن الاقليم عليهم ابداء النية بالدخول بهذا النظام إذا أرادوا التعامل مع الدولة بمصداقية".

ولفت الى أنه "ترأس وفدا من وزارات التخطيط والمالية والعمل الى مصر، للاطلاع على مشروع الحوكمة الالكترونية"، مؤكدا أنه "لوحظ هنالك ملفات حكومية بمسافات متقدمة جدا، حيث لديهم الوظيفة معرفة ومجلس للخدمة ولديهم بنى تحتية ومنشآت".

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