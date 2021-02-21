هل يمكن إجراء امتحانات نصف السنة إلكترونيا؟

2021/02/21 | 18:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكدت وزارة التربية، الأحد، حرصها على إجراء امتحانات نصف السنة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح، 21 شباط/فبراير، أنّ "الوزارة واجهت منذ بداية العام الدراسي الحالي مشكلات عدة، منها اللجوء إلى التعليم الإلكتروني استجابة لمقررات خلية الأزمة"، مبينًا أنّ "التعليم داخل الصف لا يمكن تعويضه بأية وسيلة أخرى".

وأوضح فاروق، أنّ مسؤولية وضع الدروس وآلية التدريس عبر المنصات الإلكترونية "تقع على عاتق المعلم أو المدرس، وتتولى وزارة التربية تقييم هذه الآليات من خلال الامتحانات في نصف السنة".

وأكّد المسؤول في وزارة التربية، "حرص الوزارة على إجراء امتحانات نصف السنة بالدوام حضورياً، من أجل تقييم الوضع الإلكتروني ومستوى استجابة الطلبة والتلاميذ"، نافيًا إمكانية إجراء الامتحانات إلكترونيًا.

كما قال، إنّ "البلاد تمر اليوم بوضع استثنائي يتمثل بتفشي فيروس خطير يتطلب عدم وجود تجمعات ودوام حضوري، ما يستوجب تعاون الجميع لتجاوز المرحلة الاستثنائية الراهنة".

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