الكشف عن فرقة الموت في البصرة، وحقائقها ! - عادل احمد

2021/02/21 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي،يوم الاثنين الخامس عشر من شهر شباط الجاري، اعتقال «فرقة الموت» المسؤولة عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال ضد صحفيين وناشطين وسياسيين في محافظة البصرة.



وأخيرا تم الكشف عن المسؤولين عن كل هذا الجرائم من الاغتيالات وقتل المتظاهرين وناشطي الاحتجاجات والمراسلين والصحفيين وكذلك أصحاب الأعمال والتجارة..لم يكن الكشف عن هذه الفرقة شيئا جديدا، ولم يكن خافيا على ......





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