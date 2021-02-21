الصحة العراقية تحدد موعداً قريباً للنظر بخيار الحظر مابين التجديد أو التخفيف أو الإلغاء

2021/02/21 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

تحدث الناطق باسم وزارة الصحة، سيف البدر، عن فلسفة الحظر الصحي الحالي، وفيما أشار إلى التزام أعلى لدى المواطنين من الحظر السابق، أكد أن اعادة تقييم الحظر ستكون خلال أسبوعين.

وقال سيف البدر، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "خبراء الصحة العامة وجدوا أن اجراءات الحظر الحالية هي المناسبة للمعطيات الوبائية الموجودة"، مبينا أن "فلسفة حظر التجوال تتركز على تقليل التجمعات وتقليل احتمالية انتقال العدوى".

وأضاف البدر، أن "السماح باربعة ايام في الاسبوع للمواطنين تأتي للمارسة اعمالهم، في وقت تقول وجهة النظر العملية أن الانجح هو فرض حظر تجوال كامل".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن "حظر التجوال الحالي يشهد التزاما اكبر من الحظر السابق، وسيعاد خلال اسبوعين تقييم الموقف الوبائي، وفي حال شهدت البلاد انخفاضا بعدد الاصابات سنخفف من الاجراءات المفروضة الحالية".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأدحد، تسجيل 27 وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي إنها سجلت أعلى عدد اصابات في محافظة النجف وبواقع 448 إصابة جديدة فيما كان عدد المتعافين 2002 شخص.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأحد، تسجيل زيادة بعدد الدخول للمستشفيات من المصابين بفيروس كورونا والمرضى الراقدين بعد دخول السلالة الجديدة.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي من مقر الوزارة، إن "ملاكات وزارة الصحة، سجلت زيادة بعدد الدخول للمستشفيات من المصابين بفيروس كورونا والمرضى الراقدين بعد دخول السلالة الجديدة، مبينا أن، الزيادة المسجلة تنذر بالخطر".

وأضاف، "لمسنا زيادة بالتزام المواطنين في ارتداء الكمامة، داعيا إلى "ضرورة مراجعة المواطنين المؤسسات الصحية في حال ظهور اي اعراض لمرض كوفيد 19 والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والبيئة وتوعية المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد وإبلاغ المواطنين بأن هناك مراكز متخصصة لعلاج حالات كورونا غير المستشفيات العامة".

وأكد التميمي، أن "فرق وزارة الصحة والبيئة ستباشر غدا بعد الساعة الخامسة صباحا عملها في متابعة ومحاسبة المخالفين وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اثناء تطبيق الحظر الجزئي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تحدد موعداً قريباً للنظر بخيار الحظر مابين التجديد أو التخفيف أو الإلغاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تحدد موعداً قريباً للنظر بخيار الحظر مابين التجديد أو التخفيف أو الإلغاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).