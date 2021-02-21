قادش يفرض التعادل على برشلونة ويوقف مؤقتاً مطاردته لوصيف ومتصدر الليغا

2021/02/21 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

فرض فريق قادش الاندلسي اليوم الاحد ( 21 شباط 2021) التعادل على برشلونة 1-1 ، في لقاء جرى على ملعب الكامب نو، ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

منذ البداية لعب برشلونة مهاجماً بالقوة الامامية الضاربة ، فيما إضطر قادش الى تشكيل ثلاثة خطوط دفاعية تبدأ من الوسط وتعود الى الخلف بتكتل دفاعي غيب الحلول على الضغط الهجومي لبرشلونة، وتقدم برشلونة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، وتحصل البارسا على ركلة الجزاء بعد تعرض بيدري للإعاقة داخل منطقة جزاء قادش، ولم يفكر الحكم مرتين قبل إطلاق صافرته معلناً منح فريق رونالد كومان فرصة التقدم من علامة الجزاء، وتقدم ميسي للركلة وترجمها بنجاح إلى هدف بتسديدة دقيقة على يمين حارس مرمى قادش، ليخلص فريقه من الضغط النفسي بهذا الهدف، وفي أول هجمة بعد تقدم البارسا، كاد قادش أن يتعادل من هجمة رائعة، لكن الكرة علت عارضة الألماني مارك أندريه تير شتيجن بقليل، والغى حكم الراية هدفين لبرشلونة بداعي التسلل لينتهي الشوط الاول برشلوني 1 – صفر.

في الشوط الثاني تراجع قادش عن نهجه الدفاعي وانفتح في الاداء وتنافس مع برشلونة على الفرص الفعلية المتاحة، مع انخفاض اداء البرسا، لتأتي الدقيقة 89 ومعها ركلة جزاء لقادش سجل منها اليخاندرو فيرنانديز هدف التعديل وانهاء اللقاء 1-1.

وبهذا التعادل اصبح رصيد برشلونة 47 نقطة والمركز الثالث من 23 مباراة ولقاء أقل عن الثاني ريال مدريد الوصيف بنقاطه الـ 52 ومبارياته الـ 23، فيما يستمر اتلتيكو مدريد في الصدارة بـ 55 نقطة من 23 مباراة.

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