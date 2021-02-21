فريق تابع لوزارة الصحة: نعول على خيار أساسي لدفع الإصابات إلى التراجع.. أغلب المواطنين غير ملتزمين

2021/02/21 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكد أحمد الرديني عضو الفريق الإعلامي التابع لوزارة الصحة ، ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا بشكل كبير، وفيما أشار إلى عدم التزام المواطنين بنسب كبيرة باجراءات الوقاية من الفيروس، أكد أن التعويل سيكون على وصول اللقاح إلى البلاد.

وقال الرديني، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تسجيل 4 آلاف اصابة أول من امس أكد وجود انتشار أكبر للفيروس، وخاصة للسلالة الجديدة التي تشير إلى انتشارها بين الناس، بالتزامن مع عدم وجود أي التزام بالاجراءات الوقائية".

وأضاف ، أن "الجوهر الاساسي لتراجع الاصابات هو التزام المواطنين باجراءات الوقاية الاساسية، خاصة مع النشاط الكبير للسلالة الجديدة التي اخذت تصيب حتى الاطفال، مع احداث اصابات أخرى بالغة".

وتابع، أن "الفيروس اصبح من المؤكد أنه لا يتأثر بالمتغيرات الجوية"، مبينا أن "التعويل الأكبر الآن على وصول اللقاح المضاد إلى العراق في نهاية شهر شباط، للسيطرة على اعداد الاصابات".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأحد، تسجيل زيادة بعدد الدخول للمستشفيات من المصابين بفيروس كورونا والمرضى الراقدين بعد دخول السلالة الجديدة.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي من مقر الوزارة، إن "ملاكات وزارة الصحة، سجلت زيادة بعدد الدخول للمستشفيات من المصابين بفيروس كورونا والمرضى الراقدين بعد دخول السلالة الجديدة، مبينا أن، الزيادة المسجلة تنذر بالخطر".

وأضاف، "لمسنا زيادة بالتزام المواطنين في ارتداء الكمامة، داعيا إلى "ضرورة مراجعة المواطنين المؤسسات الصحية في حال ظهور اي اعراض لمرض كوفيد 19 والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والبيئة وتوعية المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد وإبلاغ المواطنين بأن هناك مراكز متخصصة لعلاج حالات كورونا غير المستشفيات العامة".

وأكد التميمي، أن "فرق وزارة الصحة والبيئة ستباشر غدا بعد الساعة الخامسة صباحا عملها في متابعة ومحاسبة المخالفين وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اثناء تطبيق الحظر الجزئي".

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