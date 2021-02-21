التطبيعية تخاطب الاتحاد الكويتي لخوض مباراة ودية

2021/02/21 | 18:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /خاطبت الهيئة التطبيعية في اتحاد كرة القدم الاتحاد الكويتي ، لخوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية اذار المقبل، ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.وأرسلت الهيئة التطبيعية، اليوم الأحد، كتاباً رسمياً إلى الاتحاد الكويتي، يتضمن إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني للفترة من الثاني والعشرين من الشهر المقبل لغاية الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، على أن يلاقي أسود الرافدين الأزرق الكويتي وديا في الثلاثين من اذار ضمن أيام (الفيفا دي).وتأتي مخاطبة الجانب الكويتي لخوض المباراة الودية، بعد الزيارة التاريخية للأزرق الكويتي إلى محافظة البصرة الشهر الماضي وملاقاة منتخبنا الوطني ودياً على ملعب جذع النخلة، في المباراة التي تركت أثرا طيبا لدى الجمهور العراقي./انتهى

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