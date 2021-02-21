لماذا يستهدفون جهاز المخابرات العراقي؟

2021/02/21 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: قيصر الصحاف

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي يوم

الجمعة الفائت حملة محمومة استهدفت

جهاز المخابرات الوطني العراقي على

خلفية كتاب تم تسريبه بطريقة خبيثة

يتحدث عن هويات بعض ناشطي التواصل

الاجتماعي موج

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