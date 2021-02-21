يتكون من 66 عمارة سكنية.. انجاز 60% من مشروع مجمع الجزيرة (2) السكني في كربلاء (صور)

2021/02/21 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الاحد عن تحقيق نسبة

انجاز متقدمة من مشروع مجمع الجزيرة (2)

السكني في محافظة كربلاء المقدسة، عن

طريق شركة المنصور العامة وإشراف

دائرة الإسكان وكجهة فاحص

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