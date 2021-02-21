بالصور.. انجاز 97% من مشروع شبكات مجاري قضاء الحسينية في بغداد

2021/02/21 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الاحد، تحقيق نسبة

انجاز 97% في مشروع شبكات مجاري قضاء

الحسينية في محافظة بغداد عن طريق

المديرية العامة للمجاري احدى تشكيلات

الوزارة.

وقالت الوزارة، في ب

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