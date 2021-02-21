صحة النجف تعلن خطتها لتوزيع لقاحات كورونا

2021/02/21 | 18:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت صحة النجف الاشرف، السبت، خطتها لتوزيع لقاح كوفيد -19.

وقالت الدائرة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، على هامش اجتماع موسع، إنها “ستقوم بتهيأة 24 مركزا صحيا موزعا على قطاعات الرعاية الصحية الأولية الست كمنافذ لإعطاء اللقاح”.

وأضافت، ان “التوزيع سيكون بواقع خمسة مراكز في كل من قطاعات النجف الشمالي والجنوبي والكوفة وثلاثة مراكز في قطاعات المناذرة والمشخاب والعباسية”.

وأوضحت، أن “شعبة التحصين ستقوم بتنفيذ دورة تدريبية للعاملين في المراكز الصحية المشمولة على كيفية إعطاء اللقاح “.



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