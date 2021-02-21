بالصور: طائرة عراقية “مختفية” منذ 3 أشهر… “مصيرها” انقسمت الى اجزاء في بلدين !

2021/02/21 | 18:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت مدونة Iraqi Airways Airplanes (IAWAP)، المعنية بمراقبة شؤون ونشاطات الطيران العراقي، اليوم الاحد، عن تفاصيل وحقائق مصير طائرة عراقية مختفية.

وذكرت المدونة على صفحتها في فيسبوك، ورصدتها “يس عراق”: يوم أمس طالبنا أحد متابعي البيج بكشف مصير الألفا كويبيك يانكيAirbus A330-202 – صاحبة علامة التسجيلYI-AQY التي ذهبت في شهر نوفمبر الماضي من عام 2020 إلى العاصمة المصرية القاهرة لأجل الصيانة الثقيلة عليها من نوع C Check والتي اُكتُشِفَ عطل في أحد محركاتها اوقفها عن العمل ومازالت لحد هذه اللحظة رابضة في مطار القاهرة الدولي تنتظر مصيرها بعد هذا العُطل المكتشف في أحد محركاتها الإثنين .

وتابعت: ماحصلنا عليه يوم أمس من عدد من مهندسي الخطوط الجوية العراقية هو كالتالي : سوف يتم إرسال المحرك العاطل إلى العاصمة الهولندية أمستردام وبالتحديد إلى شركة

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance

لأجل عمل ال (shop visit) على هذا المحرك في هذه الشركة العالمية الأوروبية.

واوضحت: وهذا يعني ان المحرك سيتم تفكيكه بالكامل وفحصه قطعة قطعة وإصلاح المتضرر منها واعطاء الصلاحية لكل قطعة من قطع هذا المحرك ومن ثم إعادته للعمل من جديد وبذلك ستنتظر هذه الطائرة انتهاء إصلاح هذا المحرك لأجل تركيبه عليها ومن ثم رجوعها للخدمة من جديد .

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