منظومة “قادة النصر” تدعم اربع محافظات بـ 9693 إسطوانة اوكسجين

2021/02/21 | 18:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تواصل منظومة “قادة النصر” التابعة لمديرية المعدات الفنية للحشد الشعبي عطاءها لإنتاج الأوكسجين الطبي لمساعدة القطاع الصحي ودعم مصابي فيروس كورونا.وقامت المنظومة بدعم القطاع الصحي في بغداد وثلاث محافظات بـ 9693 إسطوانة للفترة من 11 – 20 شباط الحالي.وتوزعت الأسطوانات على المحافظات كالتالي: بغداد: 918 أسطوانة، بابل: 1121 أسطوانة، البصرة: 6280 إسطوانة، […]

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