العراق يخاطب الكويت بشأن إقامة مباراة ودية

2021/02/21 | 18:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خاطبت الهيئة التطبيعية الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الاحد، وذلك لخوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية اذار/ مارس المقبل، ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2021)، انها "أرسلت، كتاباً رسمياً إلى الاتحاد الكويتي، يتضمن إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني للفترة من الثاني والعشرين من الشهر المقبل ولغاية الواحد والثلاثين من الشهر نفسه، على أن يلاقي أسود الرافدين الأزرق الكويتي وديا في الثلاثين من اذار ضمن أيام (الفيفا دي)".

واشار البيان الى ان "مخاطبة الجانب الكويتي تأتي لخوض المباراة الودية، بعد الزيارة التاريخية للأزرق الكويتي إلى محافظة البصرة الشهر الماضي وملاقاة منتخبنا الوطني ودياً على ملعب جذع النخلة، في المباراة التي تركت أثرا طيبا لدى الجمهور العراقي".

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