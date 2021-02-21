ما حقيقة إلغاء مادة التربية الإسلامية بمدارس العراق؟

2021/02/21 | 18:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة التربية، اليوم الاحد، بياناًت توضيحياً بشأن مادة الاسلامية.وذكرت الوزارة في بيان، ان” مادة التربية الإسلامية باقية وتدرس في المدارس”.واشارت الى” انها ألغيت فقط من الامتحان النهائي”.وكانت وزارة التربية قررت حذف مادة الاسلامية والاحياء والاجتماعيات للصف الثالث متوسط والاجتماعيات للصف السادس الابتدائي في الامتحانات النهائية.

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