النفط: إنشاء سبع محطات للطاقة الشمسية في أربع محافظات

2021/02/21 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير النفط، إحسان عبد الجبار، إنشاء (7) محطات للطاقة الشمسية في أربع محافظات بطاقة 750 ميكاواط. وأوضح عبد الجبار أنه "تم إحالة سبعة مواقع لتنفيذ مشاريع استثمارية للطاقة الشمسية تهدف لإنتاج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات أكبرها في كربلاء بطاقة (300) ميكا واط، ومشاريع أخرى في واسط، وبابل، وموقعي ساوة /1 وساوة /2 في محافظة المثنى".

واضاف أن "مجموع الطاقات التوليدية التي سيتم انتاجها من هذه المشاريع تصل إلى (750) ميكا واط".

وأشار إلى أن "خطط العراق الستراتيجية للفترة من (2020-2030) الوصول إلى معدلات انتاج طاقة توليدية من الطاقة شمسية تصل إلى (10) كيكا واط بما يعادل (10000) ميكا واط".

وتساهم هذه الخطوة في توفير الطاقة الكهربائية وتقليل الضغط على محطات توليد الطاقة الكهربائية التي يتم تشغيلها بالوقود. وبحسب البيان هدف الحكومة والمجلس الوزاري للطاقة، الوصول إلى معدل انتاج من الطاقة الشمسية إلى (20٪) من إنتاج العراق للطاقة الكهربائية.

وأشار وزير النفط الى أهمية انتاج واستخدام الطاقة النظيفة في دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة، وأهميتها في الحفاظ على البيئة النظيفة والمساعدة في تحسينها، والحصول على طاقة رخيصة الثمن، فضلاً عن استثمار النفط الذي يحرق لتوليد الطاقة في تعزيز زيادة معدلات التصدير من النفط الخام دون الحاجة إلى استخدامه في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وهذا يأتي ضمن خطط التنمية الوطنية المستدامة، ومع توجهات دول العالم في أنتاج الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

يشار إلى أن هذه المشاريع سيتم تنفيذها في محافظات كربلاء وبابل والمثنى وواسط، على أن تتبعها مشاريع أخرى في محافظات أخرى.

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