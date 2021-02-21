التربية: التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحضوري

2021/02/21 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، حرصها على إجراء امتحانات نصف السنة وبالدوام الحضوري، فيما أشارت إلى أن التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحضوري.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه “منذ بداية العام الدراسي الحالي واجهت وزارة التربية مشكلات عدة، منها اللجوء الى …

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