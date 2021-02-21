وزيرة الهجرة والمهجرين: 500 ألف نازح سيحصلون على لقاحات كورونا

2021/02/21 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، شمول النازحين واللاجئين في مخيمات النزوح باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

فائق قالت في بيان على صفحة الوزارة، ان نحو خمس مئة ألف من النازحين واللاجئين الموجودين داخل مخيمات النزوح في مختلف المحافظات، سيحصلون على لقاح فايروس كورونا المستجد، والذي من المؤمل أن يصل إلى البلاد نهاية الشهر الحالي، على أمل أن تصل باقي الدفعات الأخرى من اللقاح في الأيام الأخرى لشمول عدد أكبر منهم، معربة عن شكرها لجهود وزارة الصحة الرامية الى الحفاظ على سلامة النازحين وتقديم الرعاية الصحية لهم.‏

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