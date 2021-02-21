استهداف منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة في ميسان بعبوة ناسفة

2021/02/21 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

فاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باستهداف مدير مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة ميسان.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجهولين استهدفوا منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة في ميسان وسط مدينة العمارة، بعبوة ناسفة".

واضاف ، أن "الانفجار اسفر عن وقوع اضرار مادية في المنزل وعجلته الخاصة دون تسجيل اصابات بشرية".

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