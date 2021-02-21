التربية : الغاء مادة التربية الاسلامية من الامتحان النهائي فقط

2021/02/21 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أكدت وزارة التربية، الغاء مادة التربية الاسلامية من الامتحان النهائي.وقالت الوزارة ، في بيان مقتضب ، ان " مادة التربية الاسلاميـة الغيت فقط من الامتحان النهائي، لكنهـا باقيـة وتدرس في المدارس لكافة المراحـل ضمن المناهج المعتمدة "./انتهى5

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