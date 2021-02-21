اعادة فتح مركز الحجر الصحي في مرقد شهيد المحراب بالنجف الاشرف

2021/02/21 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قررت دائرة صحـة محافظة النجف الاشرف ، اعادة فتح مركز العلاج والحجر الصحـي في مرقد شهيد المحراب بسعـة 250 سريرا ، بعد ارتفاع معدل الاصابات اليوميـة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة ./انتهى5

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