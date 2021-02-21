وزير الداخلية العراقي يصل الى السعودية

2021/02/21 | 18:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الاحد، الى السعودية.

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