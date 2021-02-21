27 وفاة و3187 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2021/02/21 | 18:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 27 حالة وفاة و3187 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة....

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