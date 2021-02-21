التربية: التعليم الالكتروني لا يمكن ان يكون بديلا للتعليم داخل المدارس

2021/02/21 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، ان التعليم الالكتروني لا يمكن ان يكون بديلا عن التعليم داخل المدارس.

وأوضح فاروق في تصريح ان الوزارة حريصة على إجراء امتحانات نصف السنة وأن يكون الدوام حضورياً، بغية تقييم الوضع الالكتروني ومعرفة مدى استجابة الطلاب له، مضيفا ان الوزارة واجهت العديد من المشكلات خلال اللجوء الى التعليم الالكتروني والذي كان استجابة لمقررات خلية الازمة، لأن هذا النوع من التعليم لا يعوض التعليم داخل المؤسسات التعليمية.

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