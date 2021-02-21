التخطيط توضح تفاصيل نظام “الرقم الوظيفي”

2021/02/21 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن تفاصيل نظام “الرقم الوظيفي”، مؤكدة أنه سيضمن عدم تسلم الموظف أكثر من راتب.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة والمتمثلة بالجهاز المركزي للاحصاء تعمل على تفعيل نظام الرقم الوظيفي”، مبينا أن “النظام يتضمن أن يكون لكل شخص يتقاضى مرتبات مالية من الدولة سواء كان متقاعدا أو موظفا وحتى أصحاب العقود والاجور اليومية وشبكة الحماية الاجتماعية رقم وظيفي يترابط مع مخرجات الرواتب الموجود تفاصيلها لدى وزارة المالية”.

وأضاف حماد، أنه بعد ذلك تتقاطع المعلومات ويصبح كل من يتقاضى مرتبات من الدولة معرفا ببطاقة وظيفية تتضمن رقمه وتسلسله ودرجته الوظيفية وراتبه وجميع التفاصيل الاخرى”، مؤكدا أن “هذا النظام سيمنع تكرار توزيع الرواتب ويضمن عدم تسلم الموظف اكثر من راتب من الدولة”.

واكد أن “الوزارة باشرت بالعمل بهذا النظام وفاتحت الوزارات عن طريق الجهاز المركزي للاحصاء الذي سيتولى المهمة بصورة رئيسة”، مبينا أنه “تم تسليم الوزارات نحو اكثر من مليوني رقم لكي يكملون الاجراءات التعريفية الاخرى، بعدها سيتم تدقيقها وتطابقها في وزارة المالية مع كل الشبكات”.

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