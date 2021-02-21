الاتحاد الدولي يشيد بالمنجزات التي حققها العراق على الصعيد الرياضي

2021/02/21 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الاحد، بالمنجزات التي حققها العراق على صعيد النهوض بالبنى التحتية للحركة الرياضية.وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان نقلته وكالة انباء البحرين الرسمية، واطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، ان “رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن ابراهيم […]

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