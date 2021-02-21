2021/02/21 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حذر المختصون بعلم الأوبئة والفيروسات، اليوم الأحد، من خطأ “قاتل” يقع به المصابون بفيروس كورونا المستجد، خلال العزل المنزلي.وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في وزارة الصحة والسكان المصرية، محمد النادي، بحسب شبكة سكاي نيوز، إن “مصابي فيروس كورونا يقومون ببعض الأخطاء خلال فترة العزل المنزلي والتي تعمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال العزل المنزلي..



تحذير من خطأ “قاتل” يرتكبه مرضى كورونا المركز الخبري الوطني.

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