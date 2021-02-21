رئاسة البرلمان: الاقليم مأوى للغات والأديان والطوائف

2021/02/21 | 18:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الأحد، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، مؤكدة ان اقليم كوردستان هو موطن التعايش، ومأوى اللغات و الأديان والطوائف كلها، دون تمييز.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، وهذا نصه:

"اليوم 2021/2/21 هو اليوم العالمي للغة الأم، حيث حددت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة في مؤتمرها العام سنة 1999 هذا اليوم يوما عالمياً للغة الأم،؛ تقديرا لها.

في ذكرى اليوم العالمي للغة الأم نقدر عالياً لغة الأم لكل فرد من أفراد مجتمعنا، وندعم التنوع اللغوي والتراثي والثقافي في إقليمنا الحبيب، ونؤكد بأن اللغة هي الهوية، وأساس الحياة والبقاء لأية قومية.

من هذا المنطلق نرى ضرورة الالتزام باللغات الرسمية الواردة في القوانين التي أثبتها دستور العراق الاتحادي لسنة 2005 ، كما نوجه - في هذا اليوم الاغر الذي أقرته الأمم المتحدة- إلى المبعوث الأممي لمساعدة العراق (UNAMI) شكرا خاصا، لتقديره اللغات الرسمية في العراق، والتي تخص إقليم كوردستان، ونطالب المؤسسات الاتحادية كافة أن تحذو حذو المبعوث الأممي في احترام الدستور والقوانين النافذة.

إن إقليم كوردستان هو موطن التعايش، ومأوى اللغات و الأديان والطوائف كلها، دون تمييز، وكل مساعينا تنصب في ديمومة هذا التعايش وتنميته والحفاظ عليه.

PUKmedia عن اعلام برلمان كوردستان

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