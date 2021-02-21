كورونا يحد من الاحتفال باليوم العالمي للغة الام

2021/02/21 | 18:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انعكست ظروف مكافحة فايروس كورونا سلبا على العديد من الفعاليات والمناسبات بضمنها الاحتفال بيوم اللغة الام في 21 شباط من كل عام.

ولم تحتفل جامعات السليمانية هذا العام بمناسبة اللغة الام، التزاما بالتعليمات الصحية والوقائية ضد تفشي فايروس كورونا، لكن مراسيم وفعاليات اخرى جرت غربي كوردستان تمجيدا ليوم اللغة الذي واجه خلال اعوام مريرة من محاولات الصهر والمحو لما يمت للكورد بصلة عبر حملات منظمة ومنع الدراسة باللغة الكوردية واحيانا حتى المخاطبة جريمة كما يحدث شمال كوردستان.

رئاسة برلمان كوردستان اصدرت بيان بالمناسبة جاء فيه: ندعم التنوع اللغوي والتراثي والثقافي في إقليمنا الحبيب، ونؤكد بأن اللغة هي الهوية، وأساس الحياة والبقاء لأية قومية، ومن هذا المنطلق نرى ضرورة الالتزام باللغات الرسمية الواردة في القوانين التي أثبتها دستور العراق الاتحادي لسنة 2005، كما نوجه - في هذا اليوم الاغر الذي أقرته الأمم المتحدة- إلى المبعوث الأممي لمساعدة العراق (UNAMI) شكرا خاصا، لتقديره اللغات الرسمية في العراق، والتي تخص إقليم كوردستان، ونطالب المؤسسات الاتحادية كافة أن تحذو حذو المبعوث الأممي في احترام الدستور والقوانين النافذة.

واكدت إن إقليم كوردستان هو موطن التعايش، ومأوى اللغات و الأديان والطوائف كلها، دون تمييز، وكل مساعينا تنصب في ديمومة هذا التعايش وتنميته والحفاظ عليه.

ويحتفل العالم في 21 شياط من كل عام باليوم العالمي للغة الأم في وقت يعاني فيه عدد كبير من الشعوب والقوميات من الاضطهاد للغتها الأم و تجاهلاً لثقافتها و تراثها و تهديدأ لمحو هويتها.

و يقول علماء اللغة ان اللغة تكون معرضة للأندثار في اي مجتمع، أذا لم يتعلمها 30% من الأطفال.

وكانت منظمة " اليونسكو " قد أتخذت قراراً في 17 تشرين اول عام 1999 بالأحتفال بهذا اليوم أعتباراً من عام 2000 من اجل تشجيع التعدد اللغوي و التنوع الثقافي .

ويرمز اختيار هذا التاريخ إلى اليوم الذي فتحت فيه الشرطة النار في مدينة دكا، عاصمة بنغلاديش حاليا، على تلاميذ خرجوا متظاهرين للمطالبة بالإعتراف بلغتهم الأم، البنغالية، كواحدة من لغتي البلاد الرسمية لما كان يعرف حينئذ بباكستان.

وتعد اللغات تعبيراً فريداُ عن ألأبداع البشري بشتى صوره و أشكاله وأقوى أداة للأتصال و التفكير و تلقي المعلومات، واللغة تصف رؤيتنا للعالم و تعكس العلاقة بين الماضي والحاضر و المستقبل ووسيلة أساسية لنقل و تطوير التراث غير المادي للشعوب.

وتحظى اللغة الأم باهتمام متزايد في الأوساط الدولية ولدى شعوب الأرض المضطهدة قوميا وثقافيا، وذلك لوجود روابط وجدانية قوية بين الفرد واللغة التي نطق بها كلماته الأولى، والتي يتم بها تكوين شخصيته ورؤيته للعالم .



أما تعلم أي لعة أجنبية ، فأنه وسيلة للتعرف على رؤية أخرى للعالم .

وتشير إحصاءات منظمة "اليونسكو" إلى أن أكثر من 50% من الستة آلاف لغة المستخدمة في العالم، مهددة بالاندثار في نهاية القرن الواحد والعشرين، و96% من هذه اللغات لا يستخدمها سوى 4% من سكان العالم، ورغم أن 90% من لغات العالم ليست ممثلة على شبكة الأنترنيت،الا أن مواقع التواصل الأجتماعي مثل ( فيسبوك) و ( تويتر ) و حتى الرسائل النصية القصيرة يمكن أن تنقذ اللغات النادرة المهددة بالأنقراض .

PUKmedia متابعة

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