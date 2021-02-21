وفاة 3 عمال عراقيين خلال تنظيف شبكة للصرف الصحي

2021/02/21 | 18:46 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصرف الصحي يوقع المزيد من الضحايا في العراق (فيسبوك)

توفي 3 عمال عراقيين، الأحد، خلال قيامهم بتنظيف شبكات الصرف الصحي في محافظة كربلاء (جنوب)، وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن العمال الثلاثة دخلوا إلى إحدى فتحات الصرف الصحي في مدينة الهندية، لكن كثافة غاز "الميثان" تسببت بوفاتهم.وأكدت مديرية الدفاع المدني في كربلاء أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثث العمال الثلاثة الذين قضوا داخل فتحة مجاري في قضاء الهندية، شرقي المحافظة، ظهر اليوم.



تم إخراج الجثث وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية.



العمال فارقوا الحياة نتيجة استنشاق غاز الميثان، والذي يتولد من تحلل المخلفات العضوية في فتحات تصريف المياه".

وقال الدفاع المدني في بيان إنه شدد على "ضرورة مراعاة شروط السلامة والأمان، وارتداء أقنعة الوقاية، وتأمين تشغيل خراطيم التهوية لطرد غاز الميثان قبل البدء بصيانة فتحات المجاري، مع الإبقاء على حبل الأمان تحسباً للحالات الطارئة". وحمل الناشط الحقوقي في كربلاء حيدر حسين السلطات المحلية مسؤولية تكليف عمال بسطاء بمهام تنظيف خطرة من دون تزويدهم بمعدات السلامة، موضحا لـ"العربي الجديد" أن "الأقنعة الواقية وخراطيم طرد الغاز من الأمور التي يجب أن توفرها دائرة المجاري قبل إرسال العمال لتنفيذ مهامهم".

وسبق أن تسببت فتحات المجاري بوفاة عدد من العراقيين في مناطق متفرقة من البلاد، وخصوصا الفتحات المكشوفة التي ابتلعت العديد من الأطفال، وكذلك أشخاص كبار دخلوها للبحث عن أشخاص سقطوا فيها. وفي شأن قريب الصلة، لقيت طفلة عراقية مصرعها أثناء عمليات طمر نفايات في منطقة النهروان، جنوب شرقي العاصمة بغداد، ونقلت وسائل إعلام محلية عن ذوي الطفلة قولهم إنها توفيت أثناء عملية الطمر، وإن سبب وجودها في المكان هو عملها في جمع النفايات.وعلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على حادث وفاة الطفلة بالقول إنها توفيت أثناء جمع النفايات، رغم أن العراق يعد إحدى أغنى دول العالم بالنفط.

"خبر مؤلم ..طفلة تعمل في جمع النفايات من مواقع الطمر الصحي في حي النهروان توفت اثر حادثة اثناء الطمرتذكير...



العراق هو احد اغنى دول العالم في مجال النفط" pic.twitter.com/zQW3MvsfIP

— ✪ Aws Ibrahim (@AwsIbrahim1) February 21, 2021

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