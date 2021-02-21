العراق يستحدث نظاماً لمنع ازدواج الرواتب للموظفين

2021/02/21 | 18:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، عن تفاصيل نظام الرقم الوظيفي، الذي سيضمن عدم تسلم الموظف أكثر من راتب.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن الوزارة والمتمثلة بالجهاز المركزي للإحصاء تعمل على …

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