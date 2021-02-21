العراق يخاطبُ الكويت لخوض مباراة ودية

2021/02/21 | 18:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

خاطبت الهيأة التطبيعية الاتحاد الكويتي لكرة القدم، لخوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية اذار المقبل، ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وذكرت الهيأة في بيان القته وكالة/ المعلومة/ ان “التطبيعية، ارسلت اليوم، كتاباً رسمياً إلى الاتحاد الكويتي، يتضمن إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني للفترة من الثاني والعشرين من الشهر المقبل ولغاية الواحد والثلاثين من الشهر نفسه، على أن يلاقي أسود الرافدين الأزرق الكويتي وديا في الثلاثين من اذار ضمن أيام (الفيفا دي)”.

واضافت ان “مخاطبة الجانب الكويتي تأتي لخوض المباراة الودية، بعد الزيارة التاريخية للأزرق الكويتي إلى محافظة البصرة الشهر الماضي وملاقاة منتخبنا الوطني ودياً على ملعب جذع النخلة، في المباراة التي تركت أثرا طيبا لدى الجمهور العراقي”.

يذكر ان الاتحاد الاسيوي قرر تأجيل التصفيات المزدوجة الى شهر حزيران المقبل.



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