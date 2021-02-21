التطبيعية تخاطب الاتحاد الكويتي لتأمين مباراة ودية بين المنتخبين

2021/02/21 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

خاطبت الهيأة التطبيعية، اليوم الأحد، الاتحاد الكويتي لكرة القدم لخوض مباراة ودية ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "خاطب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، لخوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية شهر اذار المقبل، ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين".

وأضاف، أنه "تم ارسال كتاب رسمي إلى الاتحاد الكويتي، يتضمن إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني للفترة من الثاني والعشرين من الشهر المقبل ولغاية الواحد والثلاثين منه، على أن يلاقي أسود الرافدين الأزرق الكويتي وديا في الثلاثين من اذار ضمن أيام (الفيفا دي)".

وأشار الى أن "مخاطبة الجانب الكويتي تأتي لخوض المباراة الودية، بعد الزيارة التاريخية للأزرق الكويتي إلى محافظة البصرة الشهر الماضي وملاقاة منتخبنا الوطني ودياً على ملعب جذع النخلة، في المباراة التي تركت أثرا طيبا لدى الجمهور العراقي".

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