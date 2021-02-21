انفجار عبوة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة في ميسان

2021/02/21 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة في ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة امام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة في ميسان انفجرت، مساء اليوم".

وأضاف المصدر أن الانفجار "لم يتسبب باصابات فقط أضرار بواجهة المنزل".

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