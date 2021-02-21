داخل انفاق وكهوف.. القبض على عشرات الارهابيين في الطارمية

2021/02/21 | 18:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، اليوم الاحد، على عشرات الارهابيين في الطارمية، داخل انفاق وكهوف محفورة وذكر مصدر ان قوت الجيش والحشد الشعبي،القوا القبض على عشرات الارهابيين في الطارمية حيث كانوا يختبئون داخل انفاق وكهوف محفورة في البساتين وتحت منازل الاهالي”.وقالت الخلية في بيان يوم امس، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، […]

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