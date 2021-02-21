شرطة بابل تعثر على حطام طائرة تعود للنظام السابق ضمن المنطقة الأثرية

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كشفت قيادة شرطة بابل ، اليوم الأحد ، عن العثور على جزء من حطام طائرة تعود للنظام السابق وجدت أثناء أعمال الصيانة وتهيئة الطرق التي تقوم بها دائرة الآثار والتراث ضمن منطقة بابل الأثرية استعداداً للمهرجان السنوي المزمع إقامته خلال الفترة المقبلة .
وبينت القيادة ، أن فريق عمل شكل من مكافحة المتفجرات والدفاع المدني برفقة مدير قسم شرطة الآثار لإجراء كشف ميداني لمكان الحطام واتخذت كافة الإجراءات القانونية .إعلام قيادة شرطة محافظة بابل
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