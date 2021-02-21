شرطة بابل تعثر على حطام طائرة تعود للنظام السابق ضمن المنطقة الأثرية

2021/02/21 | 18:48 - المصدر: وكالة ناس

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كشفت قيادة شرطة بابل ، اليوم الأحد ، عن العثور على جزء من حطام طائرة تعود للنظام السابق وجدت أثناء أعمال الصيانة وتهيئة الطرق التي تقوم بها دائرة الآثار والتراث ضمن منطقة بابل الأثرية استعداداً للمهرجان السنوي المزمع إقامته خلال الفترة المقبلة .

وبينت القيادة ، أن فريق عمل شكل من مكافحة المتفجرات والدفاع المدني برفقة مدير قسم شرطة الآثار لإجراء كشف ميداني لمكان الحطام واتخذت كافة الإجراءات القانونية .إعلام قيادة شرطة محافظة بابل

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