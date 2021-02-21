مع تصاعد الغضب الشعبي.. روسيا تسابق الزمن لعزل مواطنيها عن الإنترنت

2021/02/21 | 18:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع المحاكمات التي يخضع لها المعارض الروسي، أليكسي نافالني، تعود قضية الرقابة على الإنترنت في روسيا إلى الواجهة، حيث تعزز موسكو خطط تطبيق الرقابة على الإنترنت في إجراءات تشبه ما يجري في الصين.

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