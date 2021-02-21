برشلونة يتعثر مجدداً في الليغا

2021/02/21 | 18:48 - المصدر: سفن سكاي

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فرّط برشلونة بفوزٍ كان في متناوله على ضيفه قادش في الدقائق الأخيرة عندما نجح الأخير في خطف هدف التعادل من ركلة جزاء وذلك في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، لكن قادش عادل النتيجة في الدقيقة 89 عبر البديل أليكس فيرنانديز الذي ترجم ركلة جزاء تسبب بها الفرنسي كليمان لونغليه.

وبات رصيد برشلونة، الذي كان تلقى خسارة قاسية الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان (1-4)، 47 نقطة في المركز الثالث.

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