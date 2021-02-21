2021/02/21 | 18:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أكد المدير العام لكمارك كردستان سامال عبد الرحمن، الأحد، أن إغلاق المعابر الحدودية من قبل الجانب الإيراني لن يشمل الأغراض التجارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمارك كردستان: التبادل التجاري مع إيران لايزال مستمرا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمارك كردستان: التبادل التجاري مع إيران لايزال مستمرا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).