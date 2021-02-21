2021/02/21 | 18:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، الاحد، باستهداف مدير مكتب تحقيقات النزاهة في ميسان.وقال المصدر، ان”مجهولين استهدفوا منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة في ميسان وسط مدينة العمارة ، بعبوة ناسفة”.واضاف، ان”الانفجار اسفر عن وقوع اضرار مادية في المنزل وعجلته الخاصة دون تسجيل اصابات بشرية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة في ميسان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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