التعليم النيابية: الوزارة ستحدد آلية امتحانات الدراسات العليا قبل يوم من بدئها!

2021/02/21 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأحد، عن موعد إعلان آلية امتحانات الدراسات العليا للفصل الأول من العام الدراسي (2020-2021).وقال عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي، في تصريح خص به “المركز الخبري الوطني”، إن “وزارة التعليم ستحدد آلية الامتحانات الخاصة بأصحاب الدراسات العليا، يوم السابع من شهر آذار المقبل، أي […]

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