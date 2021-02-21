خيار ’’الدولة الكردية’’ يعود للواجهة.. نائب يحدد سبباً على صلة بالكتل الشيعية

2021/02/21 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الاحد، عن موعد التصويت على قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2021، فيما اتهم الكتل الشيعية بعرقلتها لاغراض سياسية ووضع الكرد أمام خيار الدولة الكردية.

وقال كوجر في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "التصويت على قانون الموازنة ما يزال غير واضح، وامر حسمه راجع لهيأة رئاسة البرلمان".

واضاف أن "اللجنة المالية انهت جميع النقاشات وما تبقى هي الفقرة الوحيدة التي تتعلق بالاتفاق بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية"،لافتا الى أن "الوفد الكردي ما يزال يخوض مفاوضات مع الكتل الكتل الشيعية للتوصل الى اتفاق نهائي بشان حصة كردستان من الموازنة".

وتابع كوجر أن "الكتل الشيعية تعرقل الوصول الى اتفاق نهائي، لأن الاقليم وافق على النص الذي فرضته الحكومة الاتحادية في مشروع قانون الموازنة قبل التعديلات التي اجراها البرلمان عليها"، مشيرا إلى أن "بقاء الوضع على هذا الحال بمعنى ان الرسالة الوحيدة هي القول للكرد ليس لكم موازنة واذهبوا واعلنوا دولتكم".

وبين أن "الاقليم وافق على جميع شروط الحكومة الاتحادية لكن الكتل الشيعية تريد الحصول على جميع موارد كردستان مقابل دفع رواتب الموظفين فقط، من دون رصد اموال للمشاريع الاستثمارية والخدمية ولا حتى اي شي للشرائح الاخرى"، موضحا إن "كردستان تسلم مواردها كافة في حال تمت معاملتها كما يتم التعامل مع محافظة البصرة او المحافظات الاخرى".

وتحدث النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، طه أمين، امس السبت، 20 شباط، 2021، عن وجود تقدم في المفاوضات وحل للمشاكل المختلف عليها بين المركز والإقليم.

وقال أمين في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وفد حكومة إقليم كردستان موجود في بغداد، ويواصل مباحثاته"، مضيفا ان "هنالك انفراجة فيالمباحثات، ولكن بلا اتفاق نهائي حتى الآن".

وتابع ان "المشكلة الرئيسية هي الفقرة 11 من قانون الموازنة، وكل المباحثات مستمرة بشأنها".

واشار الى ان "الحل كله بيد الكتل السياسية، لآن الحكومة الاتحادية واللجنة المالية باتوا يتفهمون وضع الإقليم"، ماضيا بالقول ان "هنالك أمل باتفاق يرضي الطرفين خلال منتصف الأسبوع الحالي".

واكد ان "وفد الإقليم متمسك بالتزام كردستان الكامل تجاه شروط بغداد".

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