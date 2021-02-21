"عيب يرجعون البعثية " حملة شعبية لأنصار الصدر في بغداد

2021/02/21 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تبنت مجموعات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حملة شعبية لرفض عودة افكار وشخوص حزب العبث المنحل ، حيث انتشرت في بعض مناطق العاصمـة الرئيسـة وضواحيهـا ، جداريات بعنوان "عيب يرجعون البعثية "، ردا على تصريحات اطلقتها مؤخرا رغد صدام حسين./انتهى5

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