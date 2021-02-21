2021/02/21 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ فاز انتر ميلان ديربي على جاره ميلان بثلاثية نظيفة.وسجل اهداف الانتر كل من مارتينيز في الدقيقتين 5 و57 ولوكاكو في الدقيقة 66.وتصدر الانتر الدوري الايطالي برصيد 51 نقطة./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتر ميلان يفوز على جاره ميلان بثلاثية نظيفة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتر ميلان يفوز على جاره ميلان بثلاثية نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).