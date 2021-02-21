الثدي المقطوع: فارس اللامعقول يترجل.. - حكمت الحاج

2021/02/21 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج رحل عن دنيانا الكاتب والقاص المصري محمد حافظ رجب، يوم السبت الموافق للثالث عشر من شهر فبراير الجاري، عن عمر ناهز ستاً وثمانين عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.



وقد عاش حياة مأساوية منذ ميلاده عام 1935، حيث عمل بائعاً متجولاً بجوار سينما ستراند في الإسكندرية، وعاملاً في مصنع للحلويات.أقام حافظ رجب بالقاهرة لفترة قصيرة، وعمل في المجلس الأعلى للفنون والآداب، ثم عاد إلى الإسكندرية عام 1962، وأصدر مجم ......





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